Esporte Santos é eliminado via tapetão Após ser punido pela Conmebol, Santos vê torcida se revoltar, empata e está fora do torneio

O Santos tinha uma missão quase impossível na noite desta terça-feira: reverter a enorme vantagem do Independiente conquistada em um contestado julgamento da Conmebol. Apesar do 0 a 0 no jogo de ida, na Argentina, a entidade sul-americana oficializou a vitória adversária por 3 a 0 porque o time brasileiro escalou Carlos Sánchez de maneira irregular. Obviamente os santis...