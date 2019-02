Esporte Santiago Solari diz torcer por presença de Messi em clássico tacante do Barcelona sofreu uma lesão no fim de semana e é dúvida para o jogo no Camp Nou

O técnico do Real Madrid, Santiago Solari, afirmou nesta terça-feira que torce pela rápida recuperação de Lionel Messi para que o argentino possa estar em campo no clássico desta quarta, pela semifinal da Copa do Rei. O atacante do Barcelona sofreu uma lesão no fim de semana e é dúvida para o jogo no Camp Nou. "O futebol é sempre legal quando os melhores jogam todas...