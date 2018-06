Esporte Sandro Meira Ricci apitará jogo entre Croácia e Nigéria na Copa do Mundo Ele será acompanhado dos dois assistentes brasileiros Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse

O árbitro Sandro Meira Ricci foi selecionado para apitar o jogo entre Croácia e Nigéria, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), em Kaliningrado, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Ele será acompanhado dos dois assistentes brasileiros Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse. Ricci, de 43 anos, está em sua segunda Copa do Mundo. A estreia foi em...