Esporte Sampaoli diz esperar por Argentina 'decidida a provar' que ainda é uma potência Messi e cia. estreiam neste sábado, às 10h de Brasília, contra a Islândia, em Moscou

O técnico Jorge Sampaoli afirmou que a Argentina vai provar no Mundial da Rússia que continua sendo uma potência no futebol. A equipe estreia neste sábado diante da Islândia, em Moscou, às 10h (Brasília). "Parece que chegamos a um ponto muito consolidado e estamos muito bem preparados. Conseguimos ajustar conceitualmente algumas coisas que faltavam por causa do tempo. E...