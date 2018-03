Sampaoli convoca Lautaro Martínez e mantém Agüero na lista para amistosos

O técnico Jorge Sampaoli anunciou nesta segunda-feira (12) os cinco nomes que atuam na Argentina e completam a lista de convocados da seleção nacional para os amistosos diante de Espanha e Itália, no fim do mês. Entre os convocados, que se juntaram aos 22 "internacionais" chamados previamente, destaque para o atacante Lautaro Martínez, do Racing.



Considerado a grande joia do futebol argentino no momento, Martínez vinha sendo observado por Sampaoli e, agora, terá a chance de convencê-lo de que merece uma vaga na Copa do Mundo. O jovem de 20 anos inclusive já acertou sua saída para a Inter de Milão, onde atuará a partir do meio do ano.



Mas Martínez não foi o único chamado por Sampaoli nesta segunda. Também para o ataque, o treinador convocou Cristian Pavón, de 22 anos, do Boca Juniors. Com isso, deixou de fora da lista o colega do jogador no time de Buenos Aires, Carlitos Tevez, que parece mesmo sem espaço na seleção.



Outro atleta do Boca Juniors chamado por Sampaoli foi o meia Pablo Pérez, de 32 anos. O treinador da seleção ainda optou por convocar dois nomes do Independiente, campeão da Copa Sul-Americana no ano passado: o lateral-direito Fabricio Bustos, de 21 anos, e o meia Maximiliano Meza, de 25.



Também surpreendeu que, ao menos momentaneamente, Sergio Agüero está mantido na lista. No domingo, o jogador revelou ter contundido o joelho esquerdo e a expectativa era de que ficasse de fora dos gramados por, no mínimo, duas semanas. Mesmo assim, seu nome apareceu na convocação final divulgada pela Associação do Futebol Argentino (AFA), nesta segunda.



No dia 23, a Argentina enfrentará a Itália em Manchester. Quatro dias depois duelará com a Espanha, em Madrid. A seleção está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Nigéria e Islândia, sua adversária na estreia, dia 16 de junho.