Esporte Sampaoli convoca Agüero e Dybala e corta Icardi na lista final da Argentina Atacante da Internazionale estava na lista preliminar de 35 jogadores, anunciada na semana passada, mas ficou fora da relação final

O técnico Jorge Sampaoli confirmou nesta segunda-feira os atacantes Sergio Agüero e Paulo Dybala na lista final da seleção argentina para a Copa do Mundo da Rússia. E cortou Mauro Icardi, um dos artilheiros do Campeonato Italiano. Lionel Messi e Gonzalo Higuaín completam as opções do treinador para o ataque da equipe em solo russo. Icardi estava na lista preliminar ...