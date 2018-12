Esporte Sampaoli cita Pelé e Neymar e diz que Santos precisa jogar no ataque O último trabalho do treinador foi no comando da Argentina, no Mundial da Rússia

Jorge Sampaoli concedeu nesta terça-feira (18) a primeira coletiva como técnico do Santos. O argentino, que assinou contrato por duas temporadas e foi apresentado oficialmente no Museu do Futebol, em São Paulo, deixou bem claro que colocará o time para jogar no ataque. E o pensamento de colocar a equipe para frente foi o que o motivou para comandar uma equipe brasileira. ...