Esporte Sampaio Corrêa surpreende e vence o Atlético no Accioly Dragão tem sequência negativa ampliada na Série B e pode terminar a rodada ainda mais afastado do G4

A sexta-feira (12) especial do Dia das Crianças ampliou a sequência do Atlético na Série B. Com casa parcialmente cheia e noite de pouca inspiração do time rubro-negro, o Dragão foi surpreendido e derrotado pelo vice-lanterna, o Sampaio Corrêa, que bateu a equipe atleticana por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 31ª rodada da competição nacional. Os g...