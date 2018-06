Esporte Salah treina separado do grupo e segue como dúvida para estreia do Egito na Copa Jogador se recupera de lesão no ombro esquerdo sofrida na decisão da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid

Principal esperança do Egito para a Copa do Mundo, Mohamed Salah deu mais um passo em sua recuperação nesta segunda-feira. O atacante do Liverpool realizou um trabalho no campo em Grozny, onde a seleção africana está concentrada, e ficou mais próximo do retorno aos gramados. Salah se recupera de lesão no ombro esquerdo sofrida na decisão da Liga dos Campeões, diante...