Esporte Salah treina com bola, mas Cúper não garante escalação do atacante no Egito "Tomara que ele possa atuar, estou otimista", disse o técnico da seleção africana

O treinador do Egito, Hector Cúper, não confirmou a presença de Mohamed Salah na próxima partida da seleção na Copa do Mundo, contra a Rússia, às 15 horas (de Brasília) desta terça-feira, em São Petersburgo. Apesar de o técnico não garantir a escalação, o atacante treinou com bola após a entrevista do argentino. "Salah está em boas condições, como achávamos que es...