Esporte Salah supera Cristiano Ronaldo e fatura prêmio da Fifa de gol mais bonito O seu gol eleito como o mais belo foi um que ele marcou contra o Everton, em clássico pelo Campeonato Inglês, em dezembro de 2017

O egípcio Mohammed Salah, do Liverpool, foi anunciado nesta segunda-feira, em Londres, como vencedor do Prêmio Puskás ao ter um de seus gols eleito como o mais bonito desta temporada 2017/2018 do futebol mundial. O gol do egípcio Salah, levou o prêmio Puskas 2018 ⚽️, lembrando que é por votação do público pic.twitter.com/3MU5SZXig7 — SÉRIE A (@_SerieA__2...