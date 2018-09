Esporte Salah e Dechamps são os primeiros premiados no Fifa The Best 2018 O egípcio levou o prêmio Puskas, de gol mais bonito. Já o francês foi considerado o melhor treinador da temporada

Mohamed Salah desbancou rivais de peso na luta pelo gol mais bonito da temporada, dentre eles Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na premiação do The Best, realizada pela Fifa. O jogador egípcio levou o prêmio Puskas após marcar um golaço na partida diante do Everton, pelo Liverpool, no Campeonato Inglês. Na ocasião, o atacante recebeu na direita, limpou dois marcadores e...