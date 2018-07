Esporte Saiba quando será o próximo jogo do Brasil na Copa caso a seleção vença a Bélgica Equipe de Tite, Neymar, Coutinho e cia. joga pelas quartas de final do Mundial da Rússia nesta sexta-feira (6), às 15h (horário de Brasília)

Nesta sexta-feira (6), às 15h (horário de Brasília), a seleção brasileira joga contra a Bélgica, em Cazã, na Rússia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo, esperado pelos críticos de futebol desde o sorteio dos grupos do Mundial, em dezembro de 2017, colocará em confronto as duas equipes que mais buscaram o gol na competição até aqui (77 vezes cada). E caso o...