Esporte Saiba quais são os dias e horários dos jogos do Brasil na Copa 2018 Na primeira fase, seleção enfrentará Suíça, Costa Rica e Sérvia

O ponta pé inicial da Copa do Mundo Rússia 2018 será dado hoje (14), com a partida entre Rússia e Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki, em Moscou, às 12h (horário de Brasília). Mas os torcedores do Brasil terão que esperar até domingo (17) para ver a seleção em campo, na estreia contra a Suíça, às 15h, na Rostov Arena, em Rostov on Don. A fase de grupos da Cop...