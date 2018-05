Esporte Sai do espeto, cai na brasa? Goiás tenta se reforçar sem inchar elenco Apesar de ter quase uma dezena de jogadores para o ataque, clube deve contratar jogadores para a posição

O ataque do Goiás é o segundo pior neste início de Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas três gols marcados em cinco jogos. Com a visível deficiência no setor, o técnico Ney Franco já cogita reforçá-lo. O que chama atenção é que o comandante assumiu a equipe com nove atacantes no elenco à sua disposição. Desses nove, seis foram contratados este ano.Com Hélio...