Esporte Saída positiva é meta para Edson Júnior contra Galo Técnico do Goianésia se despede para assumir Aparecidense e quer vitória sobre o Goiânia

A passagem do técnico Edson Júnior pelo Goianésia durou cinco jogos. A última partida será disputada neste domingo (3), no Valdeir José de Oliveira, a partir das 17 horas, justamente contra sua ex-equipe: Goiânia. O treinador responsável por ajudar o Galo a voltar para a elite do futebol goiano quer se despedir do comando do Azulão do Vale com vitória antes de assumi...