Esporte Saída de William Alves abre vaga no sistema defensivo do rubro-negro

Mesmo tendo terminado a Série B do Campeonato Brasileiro com a segunda defesa mais vazada da competição (51 gols sofridos), o Atlético manteve três dos seus cinco zagueiros que estavam no elenco em 2018. Enquanto Gilvan, Oliveira e Lucas Rocha vão ficar mais uma temporada no clube, Victor Oliveira e William Alves estão de saída.Victor Oliveira chegou após o Campeonato ...