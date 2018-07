Esporte Saída de Felipe Silva deixa elenco colorado carente no setor de ataque

Técnico do Vila Nova, Hemerson Maria perdeu uma das opções para o ataque. O centroavante Felipe Silva trocou o time colorado pelo Gwangju, da Coreia do Sul. O Vila recebe uma recompensa financeira como valor de vitrine. Felipe Silva fez sete jogos com a camisa colorada e não balançou as redes. Ele foicontratado para suprir uma carência no elenco, causada pela suspensão d...