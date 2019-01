Esporte Sóbis revela inspiração em Fernandão e diz que realiza 'sonho' com volta ao Inter

Um dos principais nomes da história recente do Internacional, Rafael Sóbis está de volta ao clube. O atacante de 33 anos foi oficialmente apresentado nesta terça-feira e deu início à sua terceira passagem com a camisa colorada. Ele assinou contrato até o fim do ano e garantiu que "realiza um sonho" neste novo retorno. "Fiz de tudo para estar aqui porque acredito na...