Esporte Sérvia vence Costa Rica e desponta como 2ª força no grupo E Surpresa da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a equipe costa-riquenha esteve aquém do esperado e não resistiu ao rival europeu

A Sérvia despontou como a segunda força do Grupo E, da seleção brasileira, ao vencer a Costa Rica por 1 a 0, neste domingo, em Samara. Surpresa da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a equipe costa-riquenha esteve aquém do esperado e não resistiu ao rival europeu, na estreia dos dois times no Mundial da Rússia. Os sérvios chegaram aos três pontos e assumira provis...