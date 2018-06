Esporte Sérvia tenta aproveitar pressão em cima do Brasil: 'Não temos nada a perder'

Os jogadores sérvios apostam que a pressão depositada em cima da seleção brasileira pode ajudar o país a conseguir uma histórica classificação para as oitavas de final - as seleções se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), em Moscou, em duelo pelo Grupo E da Copa do Mundo. "Com pequenas lágrimas e a ajuda de Deus, podemos ganhar. Somos sérvios e nada...