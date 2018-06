Esporte Sérvia encara estreia contra Costa Rica como 'final de Copa' "Não há segunda chance aqui, você só joga esse jogo 90 minutos contra aquele time e o que você fez, você fez", disse o atacante Aleksandar Prijovic, um dos destaques da equipe

A declaração do atacante da Sérvia Aleksandar Prijovic sobre a estreia na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, domingo, às 9 horas (de Brasília), em Samara, dá a dimensão com que a Sérvia trata a partida. "É difícil comparar o jogo de Copa do Mundo com qualquer coisa, mas vamos encarar a partida com a Costa Rica como final de Mundial." O jogador do time grego PAOK é...