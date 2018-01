Sérgio Mota rescinde contrato com o Vila Nova e acerta com clube da China

O Vila Nova anunciou a rescisão de contrato com o meia Sérgio Mota. Segundo o comunicado do clube colorado, o pedido partiu do jogador, que aceitou uma proposta do Zhejiang Yiteng Football Club, do futebol chinês.

O meia de 28 anos foi uma das primeiras contratações do Tigre para a temporada 2018. Sérgio Mota era especulado para ser o substituto do meia Alan Mineiro, que se transferiu para o Fortaleza. Nas últimas semanas, o ex-jogador do Luverdense treinava entre os titulares e era cotado para estrear pelo Tigre contra o Iporá.

Nesta quinta-feira (11), o diretor de futebol Felipe Albuquerque concederá entrevista coletiva para explicar sobre a saída do jogador.

O Vila Nova segue se preparando para a disputa do Campeonato Goiano. O time colorado estreia na competição estadual na quinta-feira (18), contra o Iporá, no Estádio Olímpico. Na sequência terá o clássico com o Goiás, pela 2ª rodada do Goianão.