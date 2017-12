Sérgio Mota é candidato a herdeiro da camisa 10 do Vila Nova

De férias no interior de São Paulo, o novo camisa 10 do Vila Nova se prepara para o desafio de defender o colorado no melhor momento da carreira. Formado nas categorias de base do São Paulo, Sérgio Mota conseguiu destaque na Série B pelo Luverdense (MT) e ainda defendeu o CRB (AL), em 2017.Sérgio Mota foi um dos primeiros reforços confirmados pela diretoria colorad...