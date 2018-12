Esporte São Silvestre do Cerrado deixa disputa em segundo plano Inspirada na prova paulista, evento em Goiânia reúne atletas no último dia do ano, mas versão goiana deixa de lado espírito de competição

A GO-060, que liga Goiânia a Trindade, será palco da 9ª edição da São Silvestre do Cerrado. O evento é uma homenagem a uma das principais competições da modalidade no País, que ocorre todo dia 31 de dezembro, em São Paulo. A versão goiana também será no último dia do ano e será uma confraternização, em que um grupo de cerca de 60 pessoas irão sair de Goiânia rumo à Trindade...