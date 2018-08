Esporte São Paulo vence e se beneficia de pontos deixados pelo caminho por adversários pela 1ª colocação No sufoco, Tricolor bate o Ceará e vê Inter e Flamengo empatarem seus jogos

A rodada foi de alívio para o São Paulo, apesar do drama. Além de ter vencido seu jogo - 1 a 0, diante do Ceará, no Morumbi -, o tricolor paulista viu os rivais que o perseguiam de perto e poderiam superá-lo tropeçarem ontem. O Internacional ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, enquanto o Flamengo foi até Belo Horizonte e deixou a vitória escapar (2 a 2), diante do América (MG)...