Esporte São Paulo vacila, empata com o América-MG e pode perder a liderança Ao deixar de somar três pontos, o São Paulo falha no Morumbi antes de ter pela frente uma sequência complicada

O líder São Paulo caminhava para mais uma vitória tranquila em casa, mas vacilou neste sábado, sofreu o empate do América-MG por 1 a 1 no Morumbi e o tropeço pode custar caro. Com 51 pontos, o time de Diego Aguirre terá de torcer contra o Internacional (49), que enfrenta o Corinthians, neste domingo, em Itaquera, para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. ...