Esporte São Paulo tenta voltar ao rumo na Série A Diego Aguirre faz mudanças no Tricolor para enfrentar Furacão. Equipe paulista despencou para 4º lugar

A nove jogos do fim da temporada, o técnico Diego Aguirre se vê obrigado a mexer no São Paulo. Diante da inércia da equipe no returno do Campeonato Brasileiro, pelo qual não vence há cinco jogos, o uruguaio começa a abrir mão de peças até então intocáveis e tende a trazer novidades para o duelo de hoje, contra o Atlético-PR, às 19 horas, no Morumbi, pela 30ª rodada.A ...