Esporte São Paulo perde para o Atlético-MG e deixa a liderança do Brasileirão

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa, e deixou de liderar o Campeonato Brasileiro porque o Internacional ganhou do Flamengo e assumiu a ponta. O time gaúcho tem os mesmos 46 pontos da equipe paulista, mas leva vantagem no saldo de gols. Sem poder contar com Everton, Diego Souza e Bruno Peres, o técnico Diego Aguirre apostou em colocar Rei...