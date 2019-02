Esporte São Paulo perde e se complica na Copa Libertadores Tricolor é derrotado pelo Talleres, na Argentina, por 2 a 0, e terá tarefa difícil no Morumbi

O São Paulo estreou com dura derrota na Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (6), o time brasileiro acabou perdendo do Talleres, em Córdoba, por 2 a 0, em partida válida pela segunda fase preliminar. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Morumbi, com os argentinos jogando perder por até um gol de diferença para se classificar à próxima e...