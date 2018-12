Esporte São Paulo perde da Chapecoense e fica fora do G4; catarinenses evitam queda Na Arena Condá, Chape garante permanência na Série A sem depender de outros resultados. Com 44 pontos, terminou na 14ª posição

O São Paulo encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro com derrota para a Chapecoense neste domingo. Na Arena Condá, em Chapecó (SC), o time perdeu por 1 a 0 e terminou a competição com 63 pontos, na quinta colocação. Já a equipe catarinense garantiu a sua permanência na Série A sem depender de outros resultados - somou 44 pontos e ficou na 14ª posição. ...