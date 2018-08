Esporte São Paulo para na retranca do Colón e perde em casa As equipes voltam a se enfrentar no dia 16, em Santa Fé, na Argentina, para decidir quem vai enfrentar os colombianos do Junior Barranquilla nas oitavas de final

A boa fase do São Paulo sob o comando de Diego Aguirre sofreu um duro golpe na noite desta quinta-feira. Jogando no Morumbi, a equipe perdeu para o argentino Colón por 1 a 0, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Foi a primeira derrota do treinador uruguaio no estádio desde que assumiu o cargo, em março. "A gente nunca pegou uma equipe que veio tão f...