Esporte São Paulo oficializa contratação de lateral-direito de 21 anos Igor Vinícius tem passagens pelo Ituano, pela base do Santos e estava na Ponte Preta jogando o Brasileirão Série B

O São Paulo oficializou nesta terça-feira o seu primeiro reforço para 2019: o lateral-direito Igor Vinícius, de 21 anos, que foi um dos destaques da Ponte Preta nesta temporada e ainda pertence ao Ituano. Ele chega ao clube do Morumbi por empréstimo até o fim do ano que vem, com opção de compra ao término deste período. São Paulo acerta a contratação do lateral-direito Igor...