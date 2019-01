Esporte São Paulo leva gol de David Neres e perde para o Ajax na Florida Cup Time titular são-paulino evoluiu, mas não suportou ao ataque adversário

O São Paulo perdeu para o Ajax por 4 a 2, de virada, neste sábado, em Orlando, pela Florida Cup. Com a formação titular, no primeiro tempo, a equipe abriu o marcador com um belo gol de Hernanes, após assistência de Pablo. Na etapa final, com os reservas, marcou com Brenner, mas permitiu a reação do adversário. O ex-são-paulino David Neres fechou o placar e garantiu a...