Esporte São Paulo está próximo de contratar goleiro Tiago Volpi, diz jornal do México Atleta que atua no Querétaro-MEX estaria de saída do time mexicano, de acordo com imprensa local

O São Paulo pode estar próximo de conseguir um novo reforço para o gol. Após a saída de Sidão, que foi contratado pelo recém promovido Goiás para 2019, o time tricolor estaria perto de reforçar o setor contratando Tiago Volpi. Ex-goleiro do Figueirense, o atleta atualmente está no Querétaro, do México, time por onde atuou Ronaldinho Gaúcho...