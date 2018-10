Esporte São Paulo encerra jejum no Brasileiro e bate o Vitória em Salvador

O São Paulo voltou a sair de campo com os três pontos conquistados em uma partida do Campeonato Brasileiro. Após seis jogos sem vencer, o time derrotou o Vitória por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, no Barradão, em Salvador, pela 31ª rodada da competição. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Bruno Alves, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe de...