São Paulo encara o Botafogo neste domingo

O São Paulo fará hoje o seu primeiro jogo sem Hernanes, principal referência do time na retomada no Brasileiro. O capitão tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio e cumprirá suspensão no duelo contra o Botafogo, às 17 horas, no Pacaembu, na capital paulista, pela 36ª rodada. O clube carioca foi o primeiro adversário que o meia enfrentou em se...