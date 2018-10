Esporte São Paulo empata sem gols com o Atlético-PR e sai vaiado pela torcida no Morumbi

"Não é mole, não! Eu tô cansado de time amarelão". "Ah, mas que saudade quando o São Paulo jogava com vontade". Esses foram alguns gritos de protestos da torcida do São Paulo durante o empate por 0 a 0 contra o Atlético-PR, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time, que liderou boa parte da competi...