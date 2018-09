Esporte São Paulo empata com o Santos na Vila Belmiro e assume a ponta do Brasileirão Ponto conquistado garantiu aos são-paulinos a liderança provisória na tabela, com 50 pontos, um à frente do Internacional

Em jogo de pouca emoção, Santos e São Paulo não saíram do 0 a 0 na tarde deste domingo (16), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não ajudou muito nenhuma das equipes, mas acabou sendo mais comemorado pelos visitantes. O ponto conquistado garantiu aos são-paulinos a liderança provisória na tabela, com 50 pontos, ...