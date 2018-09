Esporte São Paulo empata com o Botafogo no Rio e cai para o 3º lugar do Brasileirão

Botafogo e São Paulo empataram por 2 a 2, neste domingo, no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time de Diego Aguirre fora da liderança e o fez cair para a terceira posição. Com o resultado obtido no Rio de Janeiro, chegou aos 52 pontos. Palmeiras e Internacional, que venceram seus jogos neste domingo, dividem a primeira posição, u...