Esporte São Paulo domina clássico e bate o Santos com gol de Diego Souza Tricolor chega a nove jogos sem derrota e segue como o único time invicto da Série A após seis rodadas

Buscando estabilidade na temporada, o São Paulo deu ao seu torcedor mais um motivo para acreditar que o time pode estar no rumo certo. Neste domingo (20), venceu o Santos por 1 a 0 com uma atuação agressiva e segura, chegou a nove jogos sem derrota e segue como o único time invicto do Campeonato Brasileiro após seis rodadas. O triunfo em casa veio mais na insistên...