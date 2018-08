Esporte São Paulo defende liderança no Paraná Com todos à disposição, Tricolor confia no “fominha” Nenê diante dos paranistas. Inter encara o Bahia

Mineirão, 29 de julho. Aos 19 minutos do segundo tempo, o quarto árbitro levanta a placa com a substituição no São Paulo, que vencia o Cruzeiro por 1 a 0, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê olha para a lateral: “Eu???”, questiona ao técnico Diego Aguirre. Diante da resposta positiva, fecha a cara e sai contrariado. O gesto não surpreendeu o uruguaio nem ...