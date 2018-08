Esporte São Paulo confirma contratação do meia Everton Felipe, do Sport Jogador chega por empréstimo até o meio do ano que vem

O meia Everton Felipe é o novo reforço do São Paulo para o Campeonato Brasileiro. O jogador de 21 anos, que estava no Sport e também era pretendido pelo Flamengo, chega por empréstimo até maio do ano que vem. Em contrapartida, o atacante Morato será emprestado ao time pernambucano. Ele vai ser mais uma opção de velocidade no ataque e também pode ser um eventual su...