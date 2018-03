São Paulo bate CRB, abre frente e dá fôlego a Dorival

Pressionado pela sequência de três jogos sem vencer, o São Paulo derrotou nesta quarta-feira o CRB por 2 a 0, no Morumbi, e abriu vantagem para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 14, em Maceió. Com gols de Valdívia e Militão, o time dominou o jogo e teve atuação segura, exibindo uma postura bem diferente da apresentada nas últimas partidas. ...