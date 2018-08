Esporte São Paulo assume liderança da Série A Após derrota do Flamengo para o Grêmio, Tricolor paulista faz dever de casa e toma 1ª colocação

Após três anos, o São Paulo volta a assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi no sufoco, com sustos até os minutos finais, mas o time venceu o Vasco por 2 a 1, no Morumbi, e chegou aos 35 pontos, um a mais do que o Flamengo. Coube aos estrangeiros Tréllez (colombiano) e Rojas (equatoriano) garantirem o resultado positivo e, de certa forma, históric...