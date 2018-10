Esporte São Paulo aprimora finalizações em treino às vésperas do Choque-Rei Equipe paulista possui o 7º melhor ataque do 2º turno do Brasileirão, com sete gols marcados em oito jogos

Muito da oscilação do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro tem a ver com a baixa produção ofensiva da equipe, que possui apenas o sétimo melhor ataque desta segunda metade da competição, com sete gols marcados em oito jogos. Até por isso, o treino desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, priorizou finalizações e criação de jogadas ofensivas. Os joga...