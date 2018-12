Esporte São Paulo anuncia a contratação do goleiro Tiago Volpi, ex-Figueirense "É a realização de um sonho", disse o novo arqueiro tricolor

A diretoria do São Paulo anunciou na noite deste domingo mais um reforço para 2019. Trata-se do goleiro Tiago Volpi, de 28 anos, que se destacou no Figueirense entre 2012 e 2014 e desde então estava no Querétaro, do México. O clube tricolor fechou um acordo com time mexicano pelo empréstimo de um ano, com opção de compra no fim da próxima temporada. Muito feliz ...