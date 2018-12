Esporte São Paulo anuncia a contratação de Hernanes e assina por três anos Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pela equipe do Morumbi

Hernanes está de volta ao São Paulo. Neste sábado, o clube paulista anunciou a contratação do meio-campista, que estava no Hebei Fortune, da China, e chega ao time contratado em definitivo. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pela equipe do Morumbi, que só explicou ter assinado um contrato por três temporadas, até 2021, com o ídolo da torcida. ...