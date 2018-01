São Paulo acerta a contratação do meia Diego Souza por R$ 10 milhões

O São Paulo acertou a contratação do meia Diego Souza, de 32 anos, que estava no Sport. A novela vinha se arrastando nas últimas semanas, mas após o retorno do jogador para o Brasil (ele estava nos Estados Unidos), as conversas evoluíram entre os clubes e neste domingo foi batido o martelo para a transferência do atleta.



O anúncio da transação acabou sendo feito pelo time pernambucano, que avisou que a saída do atleta não envolveu outros jogadores na negociação. "O Sport agradece a Diego Souza pelos serviços prestados com a camisa rubro-negra (foram 173 partidas e 57 gols) e deseja sorte ao Embaixador", disse em seu site oficial.



Raí, diretor de futebol, e o advogado Alexandre Pássaro, foram para o Recife a fim de concretizar o negócio. O Blog do Morelli, do Estadão, havia dado a informação mais cedo. Eles conversaram com representante do jogador e com dirigentes do Sport. Estima-se que o São Paulo vai pagar cerca de R$ 10 milhões para ter o jogador.



A chegada de Diego Souza servirá para suprir a possível saída do atacante argentino Lucas Pratto, que tem proposta do River Plate, da Argentina. O atleta chegou a ser utilizado na seleção brasileira por Tite como centroavante e não terá problema para atuar no ataque ou no meio de campo.



Essa é a segunda contratação do São Paulo para a temporada. Antes, o clube havia fechado com o goleiro Jean, que estava no Bahia. Além deles, o time do Morumbi acertou as permanências do volante Jucilei e do lateral-esquerdo Edimar. Ambos estavam emprestados até o final do ano passado.