Esporte Sánchez afirma que Santos é favorito no clássico com o São Paulo Uruguaio enaltece grandeza do time alvinegra, mas também elogia rival da capital paulista

O meio-campista Carlos Sánchez acredita que o Santos é favorito a vencer o clássico contra o São Paulo, neste domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Nos dois primeiros jogos pela torneio, a equipe do uruguaio venceu a Ferroviária por 1 a 0, na Vila Belmiro, e o São Bento por 4 a 0, fora de casa, campanha inferior apenas à do próximo adversário. ...